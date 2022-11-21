Англия – Иран: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Второй игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре откроет матч между сборным Англии и Ирана в понедельник, 21 ноября. Начало встречи в 15:00.

Англия и Иран попали в одну группу B на чемпионате мира. Еще одним их соперником стала сборная США. Украина могла быть четвертым участником этой группы, но уступила Уэльсу.

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Матч Англия – Иран состоится в понедельник, 21 ноября. Он начнет второй игровой день на турнире. Стартовый свисток на стадионе "Халифа" прозвучит в 15:00.

Трансляция матча Англия – Иран будет доступна на сайте "Суспильне Спорт", а также на платформе Megogo.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Иран.

Онлайн-трансляция матча Англия – Иран