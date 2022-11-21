Даже голкипер в прыжке не достал: как Англия забила второй гол Ирану на ЧМ-2022 – видео

Сборная Англии в матче против Ирана на ЧМ-2022 уже в первом тайме сделала счет разгромным. Второй гол в ворота иранцев забил Букайо Сака.

Сака забил гол в ворота Ирана на 43-й минуте в первом тайме. Это произошло после подачи с углового. Мяч улетел к Магвайру, который в борьбе с двумя соперниками сумел сбросить мяч на свободного Сака. Игрок решил пробить в прикосновение – мощно и под перекладину. Хоссейни в прыжке пытался добраться до мяча, но не сумел.

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Видео гола Сака в ворота Ирана на ЧМ-2022

В общем, угловые в этом матче стали для англичан грозным оружием. Еще в начале встречи Магвайр мог заработать пенальти после подачи, когда соперник завалил его на газон, крепко держа в объятиях. Но арбитр этот эпизод проигнорировал.

Тот же Магвайр позже после подачи с углового таки пробил, но мяч попал в перекладину ворот. И только третий эпизод с его участием стал голевым.