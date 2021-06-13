Гол Стерлинга принес Англии победу в матче с Хорватией на Евро-2020: видео

Сборные Англии и Хорватии в воскресенье, 13 июня, встретились в первом туре группы D на Евро-2020. Поединок на стадионе "Уэмбли" выиграла сборная Англии.

Англия – Хорватия 1:0

Гол: Стерлинг, 57

К слову Левандовский поведет Польшу к победе: прогноз на матч Евро-2020 со Словакией

Противостояние Англии и Хорватии не нуждается в представлении. За последние годы команды отыграли ряд принципиальных матчей, среди которых полуфинал Чемпионата мира-2018, в котором хорваты выиграли.

Англия ожидаемо агрессивно начала поединок. Первый момент у "Трех львов" возник на 6 минуте после банального вброса аута. Мяч в свободной зоне в центре поля подобрал Стерлинг и отдал на ход Фодену. Фил из пределов штрафной пробил в стойку.

Следующий момент у ворот клетчатых возник после углового. Никто не прикрыл Филлипса на подступах к штрафной, и тот нанес удар слету. Ливакович совершил спасение.

Ближе к середине тайма Хорватия начала оживать и создала первую возможность отличиться. Версалько сделал кросс с правого фланга на Перишича. Иван пробил из пределов штрафной, но мяч плохо лег ему на голову и после удара пролетел над воротами.

Англия отказалась от активного прессинга, однако сохранила контроль. Под занавес тайма хозяева "Уэмбли" получили прекрасную возможность выйти вперед. Чалета-Цар сыграл рукой перед штрафной – опасный стандарт. Но Триппьер попал в стенку.

После перерыва игра не поменялась: Англия робко доминировала, а Хорватия – грамотно оборонялась. У клетчатых на 55 минуте момент имел Модрич, который пробил из-за пределов штрафной. Но Пикфорд справился с его ударом.

Англия ответила почти сразу и вышла вперед! Филлипс получил мяч перед штрафной и, не побоявшись защитников, продолжил движение с мячом. Игрок Лидса отдал в штрафную на Стерлинга, который прошил голкипера – 1:0.

На 61 минуте Англия имела все основания удваивать преимущество. Маунт с левого фланга прострелил на дальнюю стойку. Кейну удалось пробить, но он не попал в створ ворот, после чего ребрами ударился в штангу.

Забитый англичанами гол несколько раскрыл игру: Хорватия побежала отыгрываться. На 65 минуте полумомент имел Ребич, который воспользовался рикошетом и пробил из пределов штрафной. Но нападающему хорватов не хватило точности.

Англия ответила через 2 минуты, заработав стандарт перед штрафной Леваковича. Маунт перекинул стенку и целил в верхний угол, однако совсем чуточку не попал.

После этого Англия откровенно играла на удержание счета, когда Хорватия банально билась головой о стену в попытках пройти защиту соперника. В итоге англичане отстояли преимущество в один гол и выиграли поединок!

Англия – Хорватия видеообзор

Следующий матч обе сборные проведут 18 июня. Англия встретится с Шотландией, а Хорватия померится силами с Чехией.