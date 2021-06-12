Подтвердит ли Англия статус фаворита Евро-2020 в матче против Хорватии: прогноз

В воскресенье, 13 июня, в рамках первого тура чемпионата Европы встретятся лидеры группы B. На зеленом газоне стадиона "Уэмбли" за первые три очка поборются сборные Англии и Хорватии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Сборная Англии традиционно считается фаворитом футбольных турниров, будь то чемпионат мира или чемпионат Европы. Вот только Мундиаль команда выигрывала лишь однажды – в далеком 1966 году. А с чемпионатами Европы как-то не сложилось.

Однако на Евро-2020 сборная Англии имеет хорошие шансы все изменить. В букмекерской компании Favbet вероятность победы Англии на Евро-2020 оценили коэффициентом 5,8. Лучший показатель имеет только Франция – 5,3. Что касается Хорватии, то триумф "клетчатых" оценен коэффициентом 27.

Хорваты тоже не имеют особенно чем похвастаться на чемпионатах Европы. Но все же к этому матчу они подходят в статусе вице-чемпионов мира, который получили в 2018 году. И в полуфинале Мундиаля хорваты выбили именно сборную Англии, победив в экстратайме.

Правда, после этого команды сыграли в одной группе Лиги наций. Первый матч в Хорватии закончился вничью 0:0, а в Англии победу одержали хозяева со счетом 2:1.

Шанс на победу в этом матче лучший у англичан – 58% против 16% на победу хорватов. Еще в 26% – на ничью. Favbet выставил коэффициент 1,66 на победу сборной Англии. На победу Хорватии – 6,1. Ничья – 3,8.

Англия в 2021 году только побеждала – трижды в отборе на ЧМ-2022, и еще две победы в товарищеских матчах перед Евро-2020. Зато хорваты стартовали с поражения от Словении. А в спаррингах не смогли обыграть Армению (ничья 1:1) и уступили Бельгии (1:0).

Матч Англия – Хорватия состоится в воскресенье, 13 июня. Начало в 16:00.