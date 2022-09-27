Англия и Германия сыграли в феерический голевой матч: англичане прервали одну из позорных серий

Сборные Англии и Германии сыграли матч в рамках Лиги наций в Лондоне. Матч закончился вничью 3:3. Англичане в этом матче прервали одну из своих неудачных серий. Но продолжили еще одну, приблизившись к рекорду.

Ни одного гола с игры в Лиге наций (единственный гол с пенальти в матче против Германии), пять матчей без побед (три поражения и две ничьи), последнее место в группе и уже окончательный вылет из элитного дивизиона – в таком состоянии сборная Англии подходила к матчу против Германии.

Нужно увидеть Как футболист Дании роскошным ударом с лета нокаутировал Францию в Лиге наций: видеообзор

Немцы тоже были не в лучшем состоянии – перед тем они проиграли дома Венгрии и упустили возможность стать победителем группы Лиги наций и выйти в финал четырех. Следовательно, победа в этом матче хоть и не имела значения для турнирной таблицы, но была важна для эмоционального состояния игроков.

И в первом тайме именно Англия была ближе к тому, чтобы забить гол и выйти вперед. Но каждый раз игрокам не хватало точности. А вот во втором тайме они устроили голепад.

Все началось с того, что в ворота сборной Англии был назначен пенальти. Его заработал Мусиала, которого в штрафной сбил Магвайр. Пробивать направился Гюндоган, и пробил в угол ворот. Поуп даже не отреагировал как следует на этот удар.

На 67-й минуте счет на табло уже был 0:2. На этот раз скорая атака гостей закончилась тем, что Вернер перевил мяч на правый фланг на Гаверца, и тот решил пробить в верхний дальний угол ворот – мяч от штанги залетел в ворота.

Но уже через пять минут Англия забила – первый гол с игры за шесть матчей. Шоу остался без опеки в штрафной и пробил после навеса от партнера. Голкипер пытался ему помешать, но мяч таки пересек линию – Зюле в падении уже выбил его за линии ворот.

Проходит еще три минуты – и счет на табло стал ровным. Вышедший на замену Маунт решился на удар в касание. Тер Штеген в прыжке до мяча не дотянулся.

На 83-й минуте все перевернулось вверх дном – на этот раз Англия заработала право на пенальти. Пробивать пошел Кейн. И как ни пытался тер Штеген сбить его с толку, нападающий пробил мощно в верхний угол ворот.

Однако прервать свою серию без побед сборная Англия не сумела. Уже на 87-й минуте Гаверц оформил дубль. После удара Гнабри голкипер не сумел как следует поймать мяч, и игрок в касание отправил его мимо Поупа в ворота.

Англия – Германия 3:3

Голы: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен.) – Гюндоган, 52 (пен.), Гаверц, 67, 87

Таким образом Англия забила первые голы в Лиге наций с игры. Но продолжила свою серию без побед до шести. И вылетела в дивизион B Лиги наций.

Видеообзор матча Англия – Германия