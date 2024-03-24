Калинина довела Сабаленко до истерики: белоруска из-за поражения разбила ракетку – видео

Также в ночь на 24-е марта (в Украине) свой матч на турнире WTA 1000 в Майами провела Ангелина Калинина. В отличие от своих землячек уроженка Новой Каховки пробилась в следующий раунд престижных соревнований.

Ангелина Калинина – Арина Сабаленко 2:1 (6:4, 1:6, 6:1)

Более двух часов продолжалась борьба между украинкой и второй ракеткой мира, которая играет в Туре, как "нейтральная" теннисистка из Беларуси. Трех сетов хватило Калининой, чтобы довести до истерики белоруску, пишет 24 Канал.

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В первом сете была насыщенная борьба между теннисистками, которые по очереди брали геймы. Не обошлось, конечно, без проигранных подач, которых у Сабаленко было на одну больше – 2 против 3-х у белоруски. Ключевым моментом стартовой партии был 9-й гейм, когда Ангелина взяла подачу Арины и повела в счете 5:4.

Далее украинка защитила свою подачу в затяжном гейме и закончила сет победой 6:4.

Второй сет, как и первый начался с выигранного гейма Сабаленко 0:1. Однако уже в следующем гейме Калинина сравняла цифры на табло 1:1. Но этот гейм стал последним победным для украинки во втором сете. Далее белорусская теннисистка взяла 5 геймов подряд и сравнялась по партиям (1:1) – 1:6.

Казалось, что Арина изрядно разозлилась, а болельщиков должна была ждать невероятная борьба в решающем сете. Но не случилось так, как думалось. Калинина со старта взяла четыре гейма подряд 4:0. Далее Сбаленко взяла гейм на подаче украинки 4:1. Но это единственная, на что смогла белоруска. Калинина взяла еще два гейма, один на мяче Арины, и оформила победу, как в сете 6:1, так и в матче.

Сабаленко не сдержала эмоций после поражения. Пострадала ее ракетка, которую белоруска разбила о корт.

Видео истерики Сабаленко после победного розыгрыша

В 1/8 финала Калинина сыграет против соперницы из Казахстана Юлии Путивцевой (25 марта).