Глава Федерации тенниса Италии встал на защиту Янника Синнера после критики из-за допинга
Источник:La Presse
Анджело Бинаги раскритиковал теннисистов, которые отвернулись от Янника Синнера после положительных допинг-проб. Он считает, что это из-за зависти к тому, что итальянец является первой ракеткой мира.
Во время турнира ATP в Индиан-Уэллс у итальянского теннисиста Янника Синнера обнаружили низкий уровень метаболита клостебола – стероида, который может использоваться для наращивания мышечной массы. Вторая проба также выявила низкий показатель.
Читайте также Свитолина победила россиянку и отказалась пожимать руку: соперница взяла гражданство Армении
Бинаги о критике Синнера
Глава Федерации тенниса Италии осудил теннисистов, которые критиковали итальянца за положительные допинг-пробы.
Они пришли от самых идиотских и самых разочарованных, тех, у кого в распоряжении было больше технических средств, чем у Синнера, чтобы стать номером один в мире, и которые вместо этого с треском провалились. Они расстроены и делают ядовитые комментарии – это нормально, совсем другое дело услышать их от Надаля, Джоковича, Медведева. Люди разной человеческой глубины,
– отметил Анджело Бинаги.
Справка. После проведения расследования Янника Синнера оправдали и сняли с него все обвинения.
Уточним, что Янник Синнер потеряет 400 рейтинговых очков и 325 000 долларов призовых за победу в Индиан-Уэллс.