Кто играет – неважно, – Лунин назвал главную цель сборной Украины в матчах Лиги наций

Сборная Украины снова посетила Глазго, где проведет свой четвертый матч в Лиге наций. Соперником "сине-желтых" станет местная сборная Шотландии.

Лунин: Много желания работать и играть

Украина прибыла на шотландскую землю без номера в рамке ворот Георгия Бущана. Голкипера Динамо прооперировали в Барселоне после травмы, заработанной в игре против Фенербахче в Лиге Европы.

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Поэтому Александру Петракову нужно будет хорошо подумать, кто сменит динамовца в воротах сборной. Почти не играющий в Реале Андрей Лунин получил вызов в национальную команду на три матча, которые Украина сыграет в сентябре в Лиге наций.

23-летний голкипер "Королевского клуба" может получить шанс при отсутствии Бущана. Также в сборной тренируются Дмитрий Резник, Анатолий Трубин и дебютант Евгений Волынец.

Лунин прокомментировал свой вызов в сборную и пожелал "колезе" по цеху скорейшего выздоровления.

"Соскучились, конечно. Потому что это последний сбор на полгода. Я счастлив. Много желания работать и играть. Все хорошо. После дороги немного отдохнули и сразу на тренировку. Хорошая тренировка, хороший ритм", – рассказал вратарь Реала.

"Важно побеждать, получать результат"

Конкуренция за место в воротах? Во-первых, Жори Бущану скорейшего выздоровления. А кто играет – не важно. Важно побеждать, получать результат,

– добавил футболист "сине-желтых".

Лунин уверен, что наша сборная и команда Шотландии будут иметь одинаковый уровень мотивации. Андрей не стал припоминать недавние прошлые встречи, а отметил соперника, показывающего силовой футбол в сочетании с техникой определенных игроков.

Голкипер сборной Украины заверил, что "сине-желтых" ждет сложный выездной поединок.

Матч Лиги наций Шотландия – Украина состоится 21 сентября в 21.45 по Киеву. За три тура команда Петракова набрала 7 очков и лидирует в своей группе. Шотландия с 6 пунктами "дышит в спину".