Прощай, Реал: недавний победитель Лиги Европы хочет приобрести Андрея Лунина

Украинец может перебраться в другую испанскую команду, которая должна сыграть в еврокубках. Пока Андрей без шансов проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа.

Новый претендент на Лунина

Этим летом Андрей Лунин может покинуть Реал. Украинец не может выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа, а его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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Сам 24-летний кипер желает играть в основе, поэтому не прочь рассмотреть другие клубы. Тем более интерес к Андрею есть. Новым кандидатом в Лунина стал Вильярреал.

Зимой клуб продал основного вратаря Херонимо Рулли в Аякс, а сейчас главным кипером команды является 40-летний Пепе Рейна. При этом контракт эксзвезды Ливерпуля, Наполи, Милана и Баварии истекает этим летом.

Сам же Лунин хочет перейти в клуб, который будет играть в еврокубках. Пока Вильярреал идет шестым и имеет все шансы сыграть в Лиге Европы или Лиге конференций. Команда Мануэля Пеллегрини готова заплатить за Лунина 5 миллионов евро.

История Лунина в Реале

Напомним, что украинец перебрался в Реал в 2018 году. Сначала "бланкос" отдавали Андрея в аренду в Леганес, Вальядорлид и Овьедо и Вальядолид, но с 2020-го Лунин стал дублером Тибо Куртуа.

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За это время украинец провел всего 17 матчей за команду. Вместе с мадридцами Лунин выиграл пять трофеев:

чемпионат Испании 2021-2022

Суперкубок Испании 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

Суперкубок УЕФА-2022

Клубный чемпионат мира-2022

Интересный факт. За свою историю Вильярреал выиграл всего один трофей – Лигу Европы. Испанцы завоевали трофей в 2021-м, обыграв по пенальти в финале Манчестер Юнайтед.