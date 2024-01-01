Как новый год встретишь, так его и проведешь: Лунин сыграет в первом матче Реала в 2024-м

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в старте против мадридского Реала на матч против Мальорки. Кепа Аррисабалага не сможет выйти на поле из-за физического недомогания.

В среду 3 января мадридский Реал проведет первый матч в новом 2024 году. Ожидалось, что к этому времени главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти определится с основным вратарем на вторую часть сезона.

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Лунин сыграет в первом матче Реала в 2024 году

Была информация, что арендованный у лондонского Челси Кепа Аррисабалага выиграл конкуренцию у украинца Андрея Лунина, поэтому последний будет сидеть на скамейке запасных. Однако как минимум в ближайшем поединке именно Лунин получит игровую практику.

Кепа в ближайшее время не сможет выйти на поле из-за легкого физического недомогания. Сколько времени ему необходимо на восстановление, пока неизвестно.

Отметим, что в текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов. Кепа пропустил 12 мячей в 15 поединках.

Контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до лета 2025, а аренда испанца - до завершения сезона 2023/24.