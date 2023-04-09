Удачное возвращение после травмы: Ярмоленко забил за Аль-Айн впервые за два месяца – видео гола

Вингер сборной Украины помог своей команде разгромить аутсайдера Лиги ОАЭ. В общем это уже 12-е результативное действие Андрея в чемпионате.

Андрей Ярмоленко наконец-то восстановился от травмы, пишет 24 канал. Она не позволила ему сыграть против сборной Англии в отборе на Евро-2024, но по возвращении в Аль-Айн Вингер вернулся на поле.

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Теперь же украинец отличился наконец голом в составе команды из ОАЭ. Ярмоленко вышел в старте на матч местной лиги против аутсайдера Хорфаккана.

Украинец отыграл 68 минут и отличился перед уходом. При счете 2:0 Андрей откликнулся на прострел от партнера по команде и поразил по сути пустые ворота соперника. В итоге Аль-Айн разгромил оппонента (3:0).

Видео гола Ярмоленко:

Для Ярмоленко это был первый гол с начала февраля. Всего же украинец за этот сезон отыграл 19 матчей в чемпионате, забив 9 голов и отдав три ассиста.

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За четыре тура до финиша Лиги ОАЭ подопечные Сергея Реброва идут на второй строчке, отставая от лидера Аль-Ахли на пять баллов. Победитель турнира попадет в Лигу чемпионов АФК, тогда как 2-3 команды получат путевки в квалификацию турнира.