"Представляем страну, где идет война": лидер сборной Украины высказался о матче против Албании

В начале осени начинаются матчи национальных команд. Лидер сборной Украины поделился мнением относительно первого соперника в квартете Лиги наций.

Андрей Ярмоленко, игрок Динамо и сборной Украины, высказался относительно предстоящей игры против Албании. Ветеран национальной команды отметил, что нужно для получения успешного результата.

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Сборная Албании – крепкая команда

Ветеран Динамо и сборной Украины рассказал, что просматривал почти все матчи на Евро-2024 с участием албанцев. Ярмоленко заявил, чтобы достичь успеха в игре с этой сборной, нужно учесть их сильные и слабые стороны.

По мнению Андрея также надо больше сконцентрироваться на своей игре и выполнять действия, которые поставил главный тренер перед игроками. По словам вингера это поможет получить положительный результат в матче с Албанией.

Мы понимаем, ради чего сюда приезжаем. Понимаем, что представляем страну, где идет война. Понимаем, что должны дарить людям какие-то положительные эмоции. После Евро настроение было не лучшее, потому что хотелось пройти дальше и достичь большего,

– сказал футболист.

Напомним, что 7 сентября украинские "львы" проведут первую "домашнюю" игру в Лиге наций против сборной Албании – в 21:45 по киевскому времени. Второй матч "сине-желтых" с Чехией состоится через три дня – 10 сентября. Оба поединка будут проходить в Праге на стадионе "Epet Arena".