Ярмоленко точно не сыграет против Бешикташа: в Динамо рассказали детали о травме футболиста

Полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко не поможет команде в ответном матче против Бешикташа. У футболиста диагностированы повреждения.

Андрей Ярмоленко не попал в заявку Динамо на первый матч против Бешикташа 24 августа. Однако тогда в киевском клубе не назвали причину его отсутствия. По данным СМИ, у футболиста была травма, помешавшая ему сыграть в этом матче. И через которую он мог пропустить матчи сборной Украины 9 и 12 сентября против Англии и Италии соответственно.

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Теперь Динамо официально подтвердили информацию о травме Ярмоленко. У него частичное повреждение внутренней боковой связки колена. Однако точные сроки обновления пока неизвестны.

С уверенностью можно сказать лишь о том, что Ярмоленко точно не сыграет против Бешикташа в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций 31 августа. Для Динамо это будет последний матч перед перерывом на матчи сборных в сентябре. Ведь матч 6-го тура УПЛ против Зари перенесли на более поздний срок.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отметил, что Ярмоленко проходит реабилитацию в клинике Андре Милутиновича в Белграде. И предположил, что Ярмоленко успеет восстановиться до матчей сборной Украины. Но будет оставаться вопрос об игровом тонусе футболиста.