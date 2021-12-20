Андерлехт Михайличенко стал жертвой расизма в игре с клубом Соболя
Источник:Voetbal International
Брюгге 19 декабря принимал Андерлехт в украинском противостоянии в чемпионате Бельгии. Болельщики хозяев оскорбляли соперника расистскими заявлениями.
Расизм в Бельгии
Сразу в двух командах играют украинцы. Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и отыграл 59 минут. Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко просидел весь поединок на скамейке запасных.
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Матч завершился боевой мировой 2:2. Отметим, что три гола были забиты во второй 45-минутке.
Главный тренер гостей Венсан Компани после поединка заговорил о расизме со стороны фанатов соперника. Якобы болельщики Брюгге оскорбляли его, тренеров и футболистов Андерлехта "коричневыми обезьянами".
Наши футболисты дали много этой стране. Мы просто приехали играть в футбол. Мне не хочется разжигать конфликт с Брюгге, но такие у меня эмоции,
– сказал наставник.
- Андерлехт с 35 очками занимает 4 место в Лиге Жупиле.
- Брюгге располагается еще выше в турнирной таблице – 2-я позиция и 40 баллов.
- Лидером сезона является Сент-Жиллуаз. За 20 туров клуб заработал 46 пунктов.