Андерлехт Михайличенко стал жертвой расизма в игре с клубом Соболя

Брюгге 19 декабря принимал Андерлехт в украинском противостоянии в чемпионате Бельгии. Болельщики хозяев оскорбляли соперника расистскими заявлениями.

Расизм в Бельгии

Сразу в двух командах играют украинцы. Эдуард Соболь вышел в стартовом составе и отыграл 59 минут. Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко просидел весь поединок на скамейке запасных.

Стоит внимания Почти с центра поля: игрок в Германии забил безумный гол со штрафного – видео шедевра

Матч завершился боевой мировой 2:2. Отметим, что три гола были забиты во второй 45-минутке.

Главный тренер гостей Венсан Компани после поединка заговорил о расизме со стороны фанатов соперника. Якобы болельщики Брюгге оскорбляли его, тренеров и футболистов Андерлехта "коричневыми обезьянами".

Наши футболисты дали много этой стране. Мы просто приехали играть в футбол. Мне не хочется разжигать конфликт с Брюгге, но такие у меня эмоции,

– сказал наставник.