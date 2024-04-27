А как же обещание Лунину: Анчелотти прокомментировал вратарскую позицию на матч с Баварией

В пятницу, 26 апреля, состоялся первый матч 33-го тура испанской Ла Лиги. В нем Реал Сосьедад на своем поле принимал мадридский Реал.

Гости завоевали минимальную победу со счетом 1:0. Единственным голом в составе "сливочных" отличился 19-летний Арда Гюллер.

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Неприятный сигнал для Лунина

"Сливочные" выступали полурезервным составом, ведь дали отдохнуть основным игрокам перед полуфиналом Лиги чемпионов с Баварией. Это касалось и Андрея Лунина, который впервые с января остался на скамейке запасных.

Ожидалось, что он гарантированно будет основным до конца сезона в важных матчах. Именно такое обещание давал ему Карло Анчелотти накануне. Однако после игры в Сан-Себастьяне по этому поводу возникли сомнения.

На послематчевой пресс-конференции итальянский тренер прокомментировал выступление своей команды и среди прочего высказался о позиции вратаря в поединках против Баварии.

Мне нужно подумать о составе на вторник. Милитао вернулся, он сыграл очень хорошо, и это была его первая игра в стартовом составе по возвращении. Есть варианты, я оценю их все в течение следующих нескольких дней. У Милитао и Куртуа есть шанс сыграть в одном из двух матчей против Баварии. Посмотрим, сможет ли Куртуа сыграть против Баварии. Будем оценивать это после каждой игры,

– заявил Анчелотти.

Напомним, что Тибо Куртуа в нынешнем сезоне не сыграл ни минуты в официальных матчах из-за разрыва крестообразной связки. Возвращение бельгийца на поле должно было состояться в начале апреля., но он повредил другое колено и выбыл, как ожидалось, до конца нынешней кампании. Тем не менее, голкипер уже успел восстановиться и работает с командой в основной группе.

. Первый поединок между Баварией и Реалом состоится в Мюнхене 30 апреля, ответный матч – 8 мая в Мадриде. Обе игры начнутся в 22:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел за "сливочных" 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

Его действующий контракт истекает с Реалом 30 июня 2025 года и украинец пока не спешит продлевать соглашение. Луниным на даный момент активно интересуются ПСЖ, Бавария, Манчестер Юнайтед и Милан.