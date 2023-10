"Голкипер-монстр": Фабрицио Романо расхвалил Трубина, поблагодарив украинцу за презент – фото

Анатолий Трубин получил очередную похвалу со стороны футбольной персоны. Украинец решил порадовать журналиста.

Анатолий Трубин подарил футболку Фабрицио Романо. Самый известный в мире инсайдер красноречиво отблагодарил голкипера.

Добро не забывают

Анатолий Трубин приковал еще раз к себе внимание всего мира. В частности, вратарь провел уже несколько очень качественных матчей в футболке Бенфики, его сейвы за "орлов" в Лиге чемпионов уже попадают в подборку лучший, а топовые футболисты адресуют украинцу ряд теплых слов. Трубин, в свою очередь, решил порадовать своего "древнего друга" Фабрицио Романо, подарив ему футболку с подписью.

Дело в том, что самый известный в мире инсайдер информационно оживленно сопровождал два последних трансфера Шахтера, а именно Михаила Мудрика и Анатолия Трубина. Из-за такой активности Фабрицио его даже подозревали в небесплатном сотрудничестве с "горняками". Голкипер же решил просто отблагодарить Романо за внимание во время его трансфера в лиссабонский клуб.

Самый известный инсайдер мира выложил фото презента на своей странице в социальных сетях, подписав: "Голкипер-монстр. Спасибо, брат!". Трубин сделал репост корреспонденции, добавив уже культовую фразу журналиста Here we go, которую Фабрицио использует при инсайдах трансферов.

Подарок Трубина / инстаграмм голкипера

Анатолий Трубин перебрался в состояние Бенфики из Шахтера за 10 миллионов евро.