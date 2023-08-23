Плохие дела Трубина и Лунина: грек-игнорщик вернулся в Бенфику и Кепа железобетонно в старте

Украинским голкиперам приходится сложно в иностранных чемпионатах. Конкуренты наших футболистов включились в борьбу.

Анатолий Трубина и Андрей Лунин активно пытаются укрепиться в основе своих коллективов. Но сделать это будет крайне сложно, опираясь на крайние новости.

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Молодые украинские голкиперы смогли выбить место в состоянии топовых европейских клубов, однако в Реале и Бенфике оказались также звездные исполнители, которым Анатолий Трубин и Андрей Лунин пытаются навязать борьбу за стартовый состав.

Недоверие Лунину

Вратарь мадридского клуба на высоком уровне провел два поединка в соне "сливочных". Матч из Атлетик Бильбао Андрей отстоял на "сухо" (0:2), а против Альмерии (1:3), хоть и пропустил на последних минутах, однако отыграл невероятный матч, совершив 7 сейвов.

Но вот уверенная игра Лунина не убедила главного тренера Карло Анчелотти. Дело в том, что в следующем поединке "королевского" клуба против Сельты (в рамках 3-го тура Ла Лиги) в основном составе мадридцев появится звездный новичок Кепа Аррисабалага, а не украинец. Матч станет дебютным для испанца, который должен закрепиться в качестве главного голкипера команды. Выступления Андрея не повлияли на его дальнейшую судьбу в команде.

Конкурентов все больше

Голкипер Бенфики Одиссеас Влаходимос прекратил свой бойкот. Последний матч "орлов" в рамках португальского первенства против Эштрелы (2:0) отыграл Самуэл Соареш, тогда украинцу шанс не дали. Дело в том, что у конкурента Анатолия Трубина был конфликт с главным тренером "орлов", однако грек все же вернулся к тренировкам.

Следует отметить, что Влаходимос игнорировал все звонки от руководства клуба и собирался покинуть португальский коллектив. В частности интерес к греческому голкиперу приписывали Манчестер Юнайтед, однако, скорее всего, Одиссеас, в прошлом сезоне сыгравший 54 матча (39 мячей, а 28 игр отстоял на "сухо"), останется в Бенфике и продолжит и продолжит борьбу с Трубиным. и Соарешем.

Следующие матчи, в которых Лунин и Трубин могут сыграть

Реал – Сельта (25 сентября), Хетафе (2 сентября), Реал Сосьедад (17 сентября), Атлетико Мадрид (24 сентября), Лас-Пальмас (27 сентября).

Бенфика – Жил Висенте (26 августа), Гамарайнш (2 сентября), Визела (17 сентября), Портимоненсе (24 сентября), Порту (1 октября).

. И лиссабонский, и мадридский коллектив сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, однако графика поединков еще нет.