В россии приговорили к 9,5 годам колонии звезду американского баскетбола Грайнер

Химкинский городской суд подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ее обвиняют в деле контрабанды наркотиков.

Что известно о деле

Американская баскетболистка была задержана в феврале 2022 года. Бриттни находилась в россии во время межсезонья ВНБА для игр за Екатеринбург.

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Спортсменку обвиняют в хранении картриджей для электронных сигарет, в которых было запрещено в России гашишное масло.

Грайнер подчеркнула, что не собиралась ввозить ничего запрещенного в Россию, а сделала это случайно. Баскетболистка объяснила, что вообще не знала, что картриджи для вейпа были у нее в сумке, поскольку собирала вещи в состоянии стресса.

Американка признала свою вину, но заявила, что не собиралась совершить преступление. В ходе разбирательства стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих.

Прокурор по делу американки потребовал 9,5 лет колонии общего режима. Срок наказания будет объявлен позже.

Защитник баскетболистки заявил, что экспертиза вещества была проведена с нарушением, о чем свидетельствует рецензия допрошенного в суде кандидата химических наук.

Адвокат Мария Благоволина просила суд оправдать спортсменку, а в случае обвинительного приговора назначить условное наказание.

Реакция США

В мае американское правительство признало Грайнера "незаконно задержанным".

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предлагала обменять российского заключенного Виктора Бута на находящихся под арестом в россии американцев Грайнер и Пола Вилана.

В июле баскетболистка написала письмо Байдену, она умоляла президента США помочь ей уехать из россии. Он не замедлил ответить и заверил, что правительство Штатов собирается использовать все возможные инструменты, чтобы вернуть Грайнер домой.

Что известно о баскетболистке