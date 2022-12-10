Брат погибшего на ЧМ-2022 журналиста назвал причину смерти: чем мог помешать американец

Американский журналист Грант Уол умер во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины. Брат погибшего высказался по поводу трагических событий.

Влиятельный американский футбольный журналист Грант Уол умер в Катаре во время освещения чемпионата мира по футболу. Его брат Эрик считает, что в этом могла быть замешана нечестная игра со стороны катарского правительства.

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Брат умершего журналиста считает, что Гранта Уола убили

По мнению брата, журналиста могли убить за футболку с радужной символикой.

"Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я гей. И я являюсь той причиной, почему мой брат одевал радужную футболку на чемпионате мира. Он был здоров. Грант говорил мне, что получал угрозы.

Не верю, что он умер. Уверен, его убили. Прошу о любой помощи", – заявил Эрик Уол.

Перед игрой чемпионата мира между сборными США и Уэльса Уола сначала не пустили на стадион "Ахмада бин Али", а затем задержали на 30 минут за ношение футболки с изображением футбольного мяча, окруженного радугой. В конце концов его пустили на стадион.

Грант Уол в радужной футболке / instagram.com/grant_wahl

Правительство Катара расправилось с демонстрациями поклонников ЛГБТ на турнире, несмотря на их первоначальные обещания этого не делать. Кроме того, Уол был откровенным критиком правительства Катара и проведения им чемпионата мира по футболу.

Ранее сообщалось, что Грант упал в обморок в пресс-центре. Причиной смерти журналиста считают переутомление и истощение от перенесенного бронхита.