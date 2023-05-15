ФК Львов может прекратить свое существование: аутсайдер УПЛ потерял одного из лидеров

Защитник ФК Львов Алексей Дитятьев решил досрочно расторгнуть контракт. Опытный футболист не видит перспектив у клуба.

ФК Львов потерпел девятое подряд поражение в чемпионате Украины и практически упустил шансы остаться в УПЛ. Не дожидаясь завершения сезона игроки "сине-золотых львов" начали покидать команду.

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Будет ли существовать Львов

Первым разорвал трудовые отношения с аутсайдером УПЛ опытный защитник Алексей Дитятьев. О своем решении футболист сообщил в Instagram.

Благодарю вас ребята. Для меня это интересный опыт. Трудные времена, порождающие сильных людей. Идем дальше и встретимся на футбольном поле,

– написал Дитятьев.

В комментарии FanDay 34-летний игрок выразил сомнения в дальнейших перспективах Львова. По его мнению, после вылета в Первую лигу команда может прекратить существование.

Не уверен, что кто-нибудь из действующих футболистов команды дотянет до нового сезона, если он будет в Первой лиге. Вы же видите, что у ФК Львов очень большая ротация состава и многие футболисты были набраны под следующий сезон УПЛ. Но задача не была выполнена, поэтому я уверен, что большинство футболистов покинут команду. К тому же у всех есть сомнения, будет ли вообще существовать ФК Львов,

– рассказал Дитятьев.

Львов на пути в Первую лигу