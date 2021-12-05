Александрия отомстила Минаю, разбив соперника дома: видеообзор матча

Александрия одержала уверенную победу в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги. Команда Юрия Гуры отомстила Минаю за поражение в первом круге.

Александрия – Минай 3:0

Голы: Спинелли, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84

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Хозяева взялись за дело со стартовых минут, создавая острые моменты у ворот Миная. На 27-й минуте Александрия открыла счет в игре. Спинелли замкнул кросс с левого фланга.

В середине первого тайма команда Гуры удвоила преимущество: Третьяков получил мяч в штрафной и прошил Кучера с острого угла. Гол целиком на совести вратаря.

После перерыва ситуация не изменилась: Александрия контролировала игру, и Минай почти ни разу не побеспокоил Олега Билыка. Под занавес игры в воротах Миная отличился и защитник Дубра.

После победы Александрия взобралась на 6-е место в турнирной таблице (26 очков). А вот Минай – предпоследняя команда УПЛ (10 баллов).

Александрия – Минай видеообзор