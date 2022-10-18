Кривбасс подарил Александрии 3 очка в матче с 2 удалениями и курьезным автоголом: видеообзор

Александрия 18 октября принимала Кривбасс в 8-м туре УПЛ-2022/2023. Хозяева уверенно обыграли соперника, но не обошлось без рок фарта.

Александрия – Кривбасс 2:0

Голы: Третьяков, 61 – Хомченовский, 7 (авт.)

Удаления: Дячук, 74 – Волошин, 81

Уже на старте матча счет был открыт 1:0. Не без судьбы фарта Александрия повела в счете благодаря автоголу грудью Хомченовского после подачи с фланга от Калитвинцева. Казалось, что футболист Кривбасса грудью сбрасывал мяч на голкипера Сарнавского, но такое намерение не разгадал ворота криворожского клуба, сообщает 24 канал.

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Сначала казалось, что Дришлюк ногой замкнул передачу с фланга. Но нет, это автогол Хомченовского.

Во втором тайме Александрия удвоила свое преимущество, но уже без помощи соперника. На 61-й минуте Калитвинцев снова выступил в роли ассистента, но на этот раз уже передача была на капитана Третьякова – 2:0.

Калитвинцев со штрафного попал в штангу.

В течение семи минут судья показал две красные карточки. Обе команды доигрывали матч вдесятером.

Однако после изъятий уже никто не забивал.

Александрия одержала домашнюю победу над Кривбассом 2:0.

Александрия с 13 очками идет 6-ю.

Криворожский клуб опережает только аутсайдера чемпионата Черноморца. Возрожденная команда с 3 очками идет 15-м.

Александрия – Кривбасс: видеообзор матча