Александрия вышла на второе место в УПЛ, победив в принципиальном дерби Ингулец: видео

Александрия сумела обыграть Ингулец в дерби в пятницу, 10 сентября. Эта победа позволила команде подняться на второе место в турнирной таблице.

Александрия – Ингулець 1:0

Гол: Гринь, 53

Для обеих команд это было принципиальное дерби. Александрия и Петровское относятся к одному району Кировоградской области. Расстояние между стадионом "Ника", на котором состоялся этот матч, и стадионом Ингульца – 43 километра. Сам стадион "Ника" – на берегу реки Ингулец.

Для Александрии этот матч был первым, который команда провела дома. Предыдущие игры клуб был вынужден провести на выезде из-за замены газона.

На матче присутствовал бывший тренер Александрии Владимир Шаран. За игрой он наблюдал в компании почетного президента клуба Сергея Кузьменко. В свое время он был председателем Кировоградской ОГА (2014 – 2019 годы), а с декабря 2020 года – мэр Александрии.

Обе команды стремились во что бы то ни стало победить в этом матче. Вот только они привыкли играть вторым номером на контратаках, а здесь пришлось противостоять довольно равному сопернику. Поэтому это повлияло и на количество и качество моментов.

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Первым опасный момент у ворот соперника создали гости. Еще в начале встречи Ситало вышел на ворота Билыка после паса из глубины поля. Но пытаясь пробить мимо голкипера, запустил мяч над воротами.

Александрия на это ответила полумоментами. Первый из них – удар Одарюка после навеса с фланга. Но мимо ворот. Гораздо прицельнее позже пробивал Мирошниченко, но Гальчук с его ударом справился.

Ключевым в матче стала 53-я минута и ошибка Салема. После атаки Ингульца, мяч перехватили игроки Александрии. Калюжный чуть ли не от собственной штрафной выбил мяч вперед на Гриня. Помешать ему должен был именно Салем, но защитник не рассчитал траекторию полета мяча. Поэтому его и подхватил Гринь, сумевший пробить мимо Гальчука.

Хотя счет в этом матче мог быть и больше, если бы арбитр дважды решился назначить пенальти. Сначала был сбит Ковалец, а затем у противоположных ворот – Плохотнюк. Однако арбитр Анатолий Абдулла дважды проигнорировал эти нарушения правил.

Благодаря этой победе Александрия набирает 14 очков после семи туров и поднимается на второе место в турнирной таблице. Команда сумела обойти Шахтер и Днепр-1, которые в субботу, 11 сентября, сыграют между собой. А также Десну и Ворсклу, которые между собой сыграют в воскресенье, 12 сентября. Ингулец же остался на 10-м месте.

Видеообзор матча Александрия – Ингулец