Александра Хоменец принесла Украине "серебро" чемпионата Европы по борьбе

На чемпионате Европы в Будапеште разыграли первые награды среди женщин. Александра Хоменец принесла Украине первую медаль престижного турнира.

Первая медаль Украины в Будапеште

Сразу две украинские борчихи 31 марта боролись за награды чемпионата Европы. Первой на ковер вышла представительница Львовской области Александра Хоменец.

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В решающей схватке Хоменец соперничала против Андреи Беатрис Аны из Румынии. Нули на табло размочила румынка, взявшая очко из-за пассивной борьбы украинки. Впоследствии Она еще увеличила свое преимущество, но Хоменец удалось не только отыграться, но выйти вперед.

За 10 секунд до окончания схватки за "золото" счет был 5:3 в пользу Александры. Но удачный проход в ноги принес Ане победители очки – 7:5. Досадное поражение украинки на последних секундах встречи и слезы в глазах Александры, близкой к званию чемпионки Европы.

Александра Хоменец – серебряный призер чемпионата Европы по борьбе.

Талантливая борчиха стала автором первой награды Украины на венгерском ковре.

Борчиха начала свой путь из четвертьфинала. В первой схватке украинка в весовой категории до 55 килограммов одолела соперницу из Швеции Новую Иллону Бергман (9:2).

В полуфинале Хоменец на волевых вырвала путевку в финал у представительницы Турции Бедихи Гюн (9:4).

К слову, 31 марта на ковер в бронзовом финале выйдет еще одна украинская борчиха Алла Белинская (68 килограммов).

Украина гарантировала еще две награды. Татьяна Рижко (65 килограммов) и Алина Акобия-Грушина (57 килограммов) пробились в золотые финалы чемпионата Европы, которые пройдут 1 апреля. Другие украинки Лилия Маланчук (53 килограмма) и Илона Прокопенюк (62 килограмма) будут соревноваться за "бронзу".