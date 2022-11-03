Зинченко вернулся в общую группу Арсенала перед матчем Лиги Европы

В четверг, 3 ноября, лондонский Арсенал примет Цюрих в последнем 6-м раунде группового раунда Лиги Европы. В составе "канониров" состоялось пополнение.

В общую группу наконец-то вернулся Александр Зинченко. Саша в хорошем настроении возвращается к работе.

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Вовремя возвращения украинца

Возвращение левого вингера как раз состоялось в преддверии матча последнего тура Лиги Европы Арсенала против Цюриха. Начало встречи в 22:00.

Лондонский клуб попытается победить и гарантировать победу в группе "А". Перед игрой ПСВ отстает на два балла.

Ранее в Арсенале заверили, что не будут бросать в бой украинского футболиста. "Канониры" не хотят, чтобы у Зинченко произошел рецидив.

Видео тренировки Арсенала

В последний раз Зинченко выходил на футбольное поле в официальных матчах 1 октября. После поединка против Тоттенхэма Александр снова вернулся в лазарет команды.

После перехода в лондонский клуб Зинченко из-за повреждения пропустил 9 поединков. В общей сложности провел 6 матчей, в которых отметился дебютным голевым ассистом.

Возвращение Зинченко: смотрите видео