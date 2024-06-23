Откровенно о Гвардиоле и Артете: футболист сборной Украины написал автобиографию

Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко выпустил автобиографическую книгу. Вскоре начнется официальная продажа мемуаров, написанных на английском языке.

Жанр автобиографии очень популярен среди футболистов и тренеров. Большим спросом пользуются воспоминания сэра Алекса Фергюсона, Хосепа Гвардиолы и других звезд мирового футбола, пишет 24 Канал.

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Еще один талант Зинченко

К когорте футболистов-писателей решил присоединиться наш Александр Зинченко. Украинец стал автором автобиографической книги под названием "Believe", в переводе – "Верить".

Британское издательство Bloomsbury на своем сайте предлагает заказать мемуары украинской звезды.

Книга "Believe" – это не обычная история успеха на футбольном поле, а история непоколебимой силы и честности, сдобренная печалью и гневом. В ней вы найдете уникальные сведения о методах Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты. Это история самоотверженного человека, для которого благо родины было выше собственного, и который выкладывался на полную на поле и за его пределами,

– говорится в релизе книги.

Обложка автобиографии Зинченко / фото с сайта Bloomsbury

Книга имеет объем 320 страниц. Она поступит в продажу 24 октября 2024 года. На сайте издательства можно заказать автобиографию Зинченко за 19,8 фунта (1011 гривен). Кроме того, доступна электронная версия за 15,4 фунта (примерно 786 гривен).

Напомним, что сейчас Зинченко в составе сборной Украины играет на Евро-2024. Защитник Арсенала сыграл в двух поединках против Румынии (0:3) и Словакии (2:1).

Свой следующий матч на ЧЕ-2024 "сине-желтые" сыграют 26 июня против Бельгии. Результат этого матча станет решающим для подопечных Сергея Реброва.