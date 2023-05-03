Надо верить до конца, – Зинченко мотивировал Арсенал к чемпионской борьбе с МанСити

Челси не смогло забрать у Арсенала все шансы на чемпионство в АПЛ. 2 мая "канониры" уверенно обыграли в лондонском дерби "аристократов" 3:1.

Уже по состоянию на 34-ю минуту счет в матче был 3:0 в пользу Арсенала. На протяжении всего поединка Челси удалось лишь на гол престижа, хотя игра подопечных Фрэнка Лэмпарда была ужасной. Даже выход Михаила Мудрика не улучшил беззубую игру "синих".

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Финальный свисток судьи зафиксировал уверенную победу хозяев из красной части Лондона – 3:1. Команда Микеля Артеты вернула себе первое место, опережая МанСити на 2 балла. Но в запасе "горожан" есть еще два поединка.

Зинченко: Чемпионство не в наших руках, но все возможно

После поединка своими эмоциями поделился украинский футболист Арсенала Александр Зинченко. Украинец, как всегда, отличился победным характером и выдал мотивационный спич по поводу чемпионства в АПЛ. Зинченко призвал свою команду верить в свою мечту и сражаться до последней секунды.

В АПЛ все может произойти. Нужно верить до конца, сражаться, работать на максимуме и сконцентрироваться на своей цели. Чемпионство не в наших руках, но все возможно. Если не верить, нет смысла даже стараться тогда. Посмотрим, как все сложится,

– заявил Зинченко.

Также Александр ответил, будет ли болеть за Вест Хэм в матче против его бывшего клуба МанСити. Поединок состоится 3 мая в 22:00 (по Киеву). Для "горожан" эта встреча будет выездной.

Буду ли фанатом Вест Хэма? Я – фанат Арсенала,

– ответил украинец.

Кому, как ни Зинченко известно, что такое чемпионские эмоции. Александр в составе Манчестер Сити успел поднять над головой четыре титула чемпиона Англии.

Уже в своем первом сезоне Арсенал Зинченко может снова стать чемпионом английского первенства. Однако сделать это будет не так уж легко после потери важных очков.

Зинченко провел в футболке "канониров" уже 32 матча, в которых забил один гол и отдал 2 ассиста. Отметим, что именно Александр начал с левого фланга две голевые и подобные атаки Арсенала в матче против Челси.

Напомним, что футболист сборной Украины играет за лондонский клуб с июля 2022 года. Зинченко заключил контракт с Арсеналом до конца июня 2026 года.

Заметим! МанСити борется сразу за три титула: АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии. Арсенал сосредоточен исключительно на чемпионате.