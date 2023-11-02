Неограниченный универсализм: Зинченко удивил потенциальным новым амплуа

Александр Зинченко начинал профессиональную карьеру на позиции полузащитника, однако после переезда на Туманный Альбион переквалифицировался в левого защитника. Оказалось, что универсализм украинца не имеет границ.

Футболист лондонского Арсенала и национальной сборной Украины Александр Зинченко не перестает удивлять своей универсальностью. По словам звезды украинского футбола, при необходимости он способен закрыть на поле все 11 позиций, включая последний рубеж обороны.

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Универсализм Зинченко не имеет границ

Если буду нужен тренеру на позиции голкипера, то смогу играть на всех 11 амплуа. Меня очень часто спрашивают, где мне больше нравится играть: в полузащите, как в сборной Украины, или слева в защите, как в Арсенале. Могу сказать, что мне нравится играть между позицией левого защитника и центром поля,

– сказал Зинченко.

, что в нынешнем сезоне Александр Зинченко провел в футболке Арсенала 13 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. В составе сборной Украины, где он играет преимущественно в центре поля, 26-летний исполнитель забил 1 гол и сделал 1 ассист в 5-ти поединках.