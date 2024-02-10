Усик впервые встретился с новорожденной дочкой: фото трогательного момента

Из-за травмы Тайсона Фьюри встречу с Александром Усиком перенесли на 18 мая. Если многие люди видят негатив в этой ситуации, то есть здесь и положительный момент.

У Александра Усика появилось немного свободного времени, чтобы оторваться от подготовки и провести его с семьей. Боксер впервые увидел новорожденную дочь, которая появилась на этот свет в конце января в одной из киевских клиник.

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Счастливый момент

Дочь пара назвала Марией. Это четвертый ребенок в семье украинского чемпиона мира. Александр и Екатерина уже воспитывают дочь Елизавету и двух сыновей – Кирилла и Михаила. Оба недавно получили награды на соревнованиях, которые посетил сам Усик, чтобы поддержать своих ребят.

Трогательным фото с первой встречи Усика с маленькой дочкой Марией поделилась жена боксера.

Напомним, что из-за подготовки к бою против Тайсона Фьюри Александр не мог поддержать жену на родах. Поэтому в переносе поединка за абсолют есть свой позитив для Усика, который сможет провести время с родными.



Встреча Усика с новорожденной дочкой / Скриншот из инстаграмма Екатерины

Отметим, что бой за абсолют состоится 18 мая. Место осталось без изменений – столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Усик не видит ничего фатального в переносе поединка, ведь готов боксировать с Тайсоном Фьюри в любой момент.

Вспомним, что встречу отложили из-за травмы британца, которую он получил во время спарринга 2 февраля. Над правым глазом "Цыганского короля" появилось серьезное рассечение. Интересно, что многие не верят Тайсону, а видео со спарринга может быть архивным, ведь какие-то там такие будто бы снимали на старый мобильный телефон.