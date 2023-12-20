Трижды отказал: Усик избегает боя с Уайлдером

Бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о попытке получить бой с украинцем Александром Усиком. По словам американца, Усик отказывается боксировать с ним.

Американский боксер Деонтей Уайлдер 23 декабря проведет бой против Джозефа Паркера. Но мысленно "Бронзовый бомбардировщик" хочет сражаться за самые престижные титулы хевивейта.

Читайте также: Даже Ломаченко его победит: известный промоутер подверг сомнению силу чемпиона мира

Уайлдер обвинил Усика в избегании боя с ним

По словам бывшего чемпиона WBC, он трижды пытался организовать бой с Александром Усиком, владеющим титулами WBA WBO IBF IBO, однако украинец избегает этого поединка.

Я бы хотел провести этот бой. Я трижды пытался получить поединок против Усика и он мне отказал. Он не знает того, что я знаю, но я знаю то, чего не знает он. Я один из тех бойцов, которых люди будут стараться избегать как можно дольше,

– сказал Уайлдер.

Следующим соперником Усика 17 февраля должен стать действующий чемпион WBC Тайсон Фьюри. С последним Уайлдер боксировал трижды: первый бой завершился ничьей, а в двух последующих Деонтей досрочно проиграл.