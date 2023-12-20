Трижды отказал: Усик избегает боя с Уайлдером
Источник:твиттер Майкла Бенсона
Бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал о попытке получить бой с украинцем Александром Усиком. По словам американца, Усик отказывается боксировать с ним.
Американский боксер Деонтей Уайлдер 23 декабря проведет бой против Джозефа Паркера. Но мысленно "Бронзовый бомбардировщик" хочет сражаться за самые престижные титулы хевивейта.
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Уайлдер обвинил Усика в избегании боя с ним
По словам бывшего чемпиона WBC, он трижды пытался организовать бой с Александром Усиком, владеющим титулами WBA WBO IBF IBO, однако украинец избегает этого поединка.
Я бы хотел провести этот бой. Я трижды пытался получить поединок против Усика и он мне отказал. Он не знает того, что я знаю, но я знаю то, чего не знает он. Я один из тех бойцов, которых люди будут стараться избегать как можно дольше,
– сказал Уайлдер.