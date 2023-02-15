"Мочите их так, как вы мочите": Александр Усик пообщался с раненым военным

Украинский боксер Алексадр Усик принял участие в мелком, но очень приятном деле. Мировой чемпион тепло пообщался с раненым героем Украины.

Диалог между Усиком и раненым военным состоялся дистанционно, боксер созвонился с мужчиной по видеосвязи. Ребята обменялись лестью в сторону друг друга.

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Теплая встреча

Александр Усик сконтактировал с раненым бойцом, чтобы поддержать его и поднять военному боевой дух. Раненый мужчина вел себя довольно стеснительно во время разговора с мировым чемпионом, хотя и сам Александр Усик не выглядел слишком уверенным во время беседы с военным. Разговор между ребятами получился теплым и милым, оба поддержали и пожелали нравы друг другу. Стороны, конечно же, не забыли упомянуть и то, что мотивирует их заниматься геройским делом. Из уст военного прозвучала бесценная фраза: "Вместе мы – сила".

Видео разговора Усика и раненого бойца:

https://youtube.com/shorts/nc0fq_ckzAc?feature=share