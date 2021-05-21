Экс-вратарь Динамо и Шахтера перешел в харьковский Металл

Бывший вратарь сборной Украины Александр Рыбка подписал контракт с харьковским Металлом.
Условия контракта 34-летнего футболиста не разглашаются.
Смотрите также Сборная Украины сыграет в Днепре и Харькове товарищеские матчи перед Евро-2020: даты и соперникиОбратите внимание! Металл досрочно занял первое место во Второй лиге группы Б и вышел в Первую лигу.
Что известно о карьере Рыбки
Последним клубом 34-летнего голкипера была Лиепая, вместе с которой Рыбка в ноябре прошлого года стал обладателем Кубка Латвии.
Ранее воспитанник киевского футбола играл за Динамо, Оболонь, Шахтер, а также турецкие Карабюкспор и Афьет Афьонспор.
Выступая за Динамо и Шахтер, Александр по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины.
В активе Рыбки 11 матчей за молодежную сборную Украины и 2 матча – за главную команду страны.