Экс-вратарь Динамо и Шахтера перешел в харьковский Металл

Бывший вратарь сборной Украины Александр Рыбка подписал контракт с харьковским Металлом.

Условия контракта 34-летнего футболиста не разглашаются.

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Что известно о карьере Рыбки

Металл досрочно занял первое место во Второй лиге группы Б и вышел в Первую лигу.

Последним клубом 34-летнего голкипера была Лиепая, вместе с которой Рыбка в ноябре прошлого года стал обладателем Кубка Латвии.

Ранее воспитанник киевского футбола играл за Динамо, Оболонь, Шахтер, а также турецкие Карабюкспор и Афьет Афьонспор.

Выступая за Динамо и Шахтер, Александр по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

В активе Рыбки 11 матчей за молодежную сборную Украины и 2 матча – за главную команду страны.