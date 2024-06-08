Пришел в Шахтер в футболке Динамо: отец Пихаленка рассказал комедийную историю с отбором сына

Александр Пихаленок-старший поделился историей просмотра сына в донецком Шахтере. В частности он рассказал забавную историю, которая случилась тогда.

Недавно Динамо объявило о трансфере Александра Пихаленка, который до этого играл за Днепр-1. Предложение полузащитнику делал и донецкий Шахтер.

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Забавная история о просмотре в Шахтере от отца Пихаленка

Александр Пихаленок-младший является воспитанником академии донецкого клуба. Однако его отец болельщик Динамо, который мечтал, чтобы сын выступал за киевский клуб.

Александр Пихаленок-старший рассказал, что однажды он играл в футзал в Киеве, решил воспользоваться случаем и приобрести сыну форму Динамо. На футболке была фамилия Шевченко и номер 10 на спине. Саше тогда было 5 лет.

Когда пришло время отбора в академию Шахтера в Донецке, то сын одел динамовскую форму и пришел на этот отбор. Они немного посмеялись и сказали: "Не переживайте, мы выдадим вам свою шахтерскую форму",

– поделился отец Александра Пихаленка.

Контракт игрока с киевским Динамо рассчитан до 2029-го года.

Напомним, что в основной команде Шахтера Александр Пихаленок дебютировал в 2017 году, но впоследствии его отдали в аренду в ФК Мариуполь, где он провел один сезон как основной игрок. После возвращения в состав "горняков" почти весь сезон-2019/2020 просидел на скамейке запасных.