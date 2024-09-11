В Манчестере назревает конфликт: звезда "манкунианцев" отреагировал на критику в отношении Тен Хага

Главный тренер одна из важнейших персон в команде, но такое случается, что мнение игроков не совпадает с идеями наставника. Иногда это может перерасти в громкий конфликт.

Алехандро Гарначо, полузащитник Манчестер Юнайтед, лайкнул сообщение Фабрицио Романо, в котором есть высказывание Криштиану Роналду относительно главного тренера команды. Экс-нападающий "красных дьяволов" резко высказался в адрес Эрика тен Хага.

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Криштиану Роналду раскритиковал действия Эрика тен Хага во главе МЮ

39-летний португальский форвард в своем подкасте с Рио Фердинандом резко высказался о работе Эрика тен Хага у руля Манчестер Юнайтед. Кришитану, заявил, что главный тренер не может говорить, что команда не собирается бороться за чемпионство Англии и Лигу чемпионов.

Нападающий саудовского Аль-Насра подчеркнул, что правильнее сказать об отсутствии потенциала, но мы можем попробовать выиграть что-то.

Если Тен Гаг прислушается к Рууду ван Нистелрою... возможно, он сможет помочь. Он знает клуб, а клуб должен прислушиваться к ребятам, которые там были. Рио, Рой Кин, Скоулз, Гари Невилл, сэр Алекс Фергюсон. Вы не можете перестроить клуб без знаний,

– сказал Криштиану.

Алехандро Гарначо лайкнул сообщение с критикой Роналду в сторону Тен Хага/ Скриншот из инстаграма Фабрицио Романо

Напомним, что конфликт Эрика тен Хага с Роналду начался во время второго прихода Криштиану в Манчестер Юнайтед. В итоге португалец решил покинуть "красных дьяволов" и переехал в Саудовскую Аравию, где играет за Аль-Наср.