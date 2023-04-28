После 28 ударов: Ребров и Ярмоленко проиграли с Аль-Айном финал Кубка ОАЭ в серии пенальти

Капитан сборной Украины был близок к завоеванию первого трофея в новом клубе. Андрей даже реализовал два пенальти в серии, но это не помогло Аль-Айну торжествовать.

Аль-Шарджа – Аль-Айн 1:1 (пен. – 12:11)

Голы: Абдулбасит, 48 – Лаба, 55.

Летом прошлого года Андрей Ярмоленко покинул Вест Хэм и перебрался в ОАЭ. Капитан сборной Украины стал игроком Аль-Айна, который возглавляет Сергей Ребров, пишет 24 канал.

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В прошлом году украинский тренер сделал команду чемпионом и обладателем Кубка. В этом же сезоне уже дуэт наших соотечественников мог повторить это достижение. Аль-Айн уверенно прошел по пути Кубка и снова вышел в финал.

В шаге от трофея

Его соперником стал середняк чемпионата ОАЭ Аль-Шарджа. За этот клуб выступают двое эксигровцев Ромы Костас Манолас и Миралем Пьянич, а также бывший игрок Барселоны и Боруссии Дортмунд Пако Алькасер.

Ярмоленко вышел на финал с первых минут. Поединок проходил при равной игре по небольшой инициативе Аль-Айна. Впрочем, первыми сумели забить соперники команды Реброва. Счет в начале второго тайма открыл Абдулбасит.

Впрочем, всего за семь минут Аль-Айн восстановил паритет. забил Лаба. Основное время финала так и завершилось вничью, после чего началась серия пенальти. По регламенту экстратаймы не были предусмотрены.

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Длинная серия пенальти

Эта серия затянулась почти на три десятка ударов. Каждая команда исполнила по 14 пенальти. Андрею Ярмоленко выпала честь открывать серию, а также начинать второй круг. Поэтому украинец дважды бил с отметки и оба раза забил.

Игроки почти безупречно исполняли пенальти, только девятые удары команд были ошибочными. К слову, у Аль-Шарджа промахнулся как раз Манолас. В итоге когда дело дошло до 14-го выстрела, роковой промах допустил Паласиос, выступавший раньше Базеля.

Аль-Айн не сумел защитить трофей и теперь бросит все силы на получение чемпионства. За два тура до финиша лиги Аль-Айн идет вторым, отставая от лидера Аль-Ахли на 3 очка.