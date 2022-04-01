Акобия-Грушина в молниеносном стиле принесла Украине "золото" чемпионата Европы по борьбе

В венгерском Будапеште продолжается чемпионат Европы по борьбе. Украинская копилка пополнилась еще одной наградой.

Первая золотая медаль Украины

Третью медаль в наработку женской сборной Украины положила Алина Акобия-Грушина. 22-летняя борчиха сошлась в золотом финале весовой категории 57 килограммов против соперницы из Болгарии Эвелиной Николовой, сообщает 24 канал.

К теме Александра Хоменец принесла Украине "серебро" чемпионата Европы по борьбе

Украинка классно прошла в ноги и размочила нули. Соперница благодаря челленджам сравнила цифры на табло – 2:2.

Девушки не хотели уступать в борьбе за "золото", поэтому уровень схватки был высоким. Алине второй раз удалось сделать результативный прием на четыре очка и вырвать у Николовой чемпионское звание.

Алина Акобия-Грушина – чемпионка Европы. Украинский гимн будет раздаваться в Будапеште.

Медаль Алины стала первой для Украины в пятницу, 1 апреля. Это первая золотая награда для страны на венгерском ковре.

К сожалению, несколькими столкновениями ранее другая украинка Лилия Маланчук не смогла получить бронзовую медаль в весе 53 килограмма (4:14).