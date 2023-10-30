Взяла ЛЧ и чемпионат мира: Айтана Бонмати из Барселоны – лучшая футболистка 2023 года
Полузащитница каталонского клуба провела сумасшедший сезон, выиграв три топ-трофея. Для "блаугранаса" это уже третий женский Золотой Мяч подряд.
В парижском театре "Шатле" прошла церемония награждения "Золотой Мяч-2023". Среди всех номинаций организаторы не забыли выделить лучшую игру в женском футболе, пишет 24 канал.
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Фаворитками были испанки, ведь именно эта сборная стала победителем Женского чемпионата мира. В конце концов женский Золотой Мяч достался именно представительнице "фурии рохи" Айтане Бонмати.
Топ-десятка по итогам голосования за обладателя женского Золотого Мяча:
- Айтана Бонмати (Барселона)
- Сэм Керр (Челси)
- Сальма Параллуэло (Барселона)
- Фридолина Рольфо (Барселона)
- Мери Ирпс (Манчестер Юнайтед)
- Ольга Кармона (Реал)
- Александра Попп (Вольфсбург)
- Патрисия Гуярро (Барселона)
- Линда Кайседо (Реал)
- Рейчел Дэйли (Астон Вилла)
В прошлом сезоне полузащитница Барселоны стала чемпионкой Испании и победителем Кубка страны. Кроме того, каталонки стали лучшими в женской Лиге чемпионов, обыграв в финале Вольфсбург.
Летом же Бонмати вместе со сборной Испании стала чемпионкой мира. На Мундиале Айтана оформила три гола и два ассиста. В общей сложности на счету 25-летней девушки 19 голов и 21 ассист за сезон 2022-2023.
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Стоит отметить, что до этого два последних Золотых Мяча среди женщин добирались также представительницы Барселоны Алексии Путельяс. Впрочем, в этом году игрок не попал в рейтинг, поскольку пропустил прошлый сезон из-за травмы.