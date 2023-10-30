Взяла ЛЧ и чемпионат мира: Айтана Бонмати из Барселоны – лучшая футболистка 2023 года

Полузащитница каталонского клуба провела сумасшедший сезон, выиграв три топ-трофея. Для "блаугранаса" это уже третий женский Золотой Мяч подряд.

В парижском театре "Шатле" прошла церемония награждения "Золотой Мяч-2023". Среди всех номинаций организаторы не забыли выделить лучшую игру в женском футболе, пишет 24 канал.

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Фаворитками были испанки, ведь именно эта сборная стала победителем Женского чемпионата мира. В конце концов женский Золотой Мяч достался именно представительнице "фурии рохи" Айтане Бонмати.

Топ-десятка по итогам голосования за обладателя женского Золотого Мяча:

Айтана Бонмати (Барселона) Сэм Керр (Челси) Сальма Параллуэло (Барселона) Фридолина Рольфо (Барселона) Мери Ирпс (Манчестер Юнайтед) Ольга Кармона (Реал) Александра Попп (Вольфсбург) Патрисия Гуярро (Барселона) Линда Кайседо (Реал) Рейчел Дэйли (Астон Вилла)

В прошлом сезоне полузащитница Барселоны стала чемпионкой Испании и победителем Кубка страны. Кроме того, каталонки стали лучшими в женской Лиге чемпионов, обыграв в финале Вольфсбург.

Летом же Бонмати вместе со сборной Испании стала чемпионкой мира. На Мундиале Айтана оформила три гола и два ассиста. В общей сложности на счету 25-летней девушки 19 голов и 21 ассист за сезон 2022-2023.

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Стоит отметить, что до этого два последних Золотых Мяча среди женщин добирались также представительницы Барселоны Алексии Путельяс. Впрочем, в этом году игрок не попал в рейтинг, поскольку пропустил прошлый сезон из-за травмы.