Футболист Аякса посвятил гол погибшему во время землетрясения в Турции Атсу: щемящее фото

В воскресенье, 19 февраля, Аякс принимал Спарту Роттердам 22 тура нидерландской Эредивизи. Матч запомнился не только четырьмя голами хозяев, но и трогательным празднованием последнего мяча Мохаммеда Кудуса.

"Божьи дети" забили в каждом из таймов по два гола. Последнее взятие ворот роттердамской Спарты было в конце встречи, когда Аякс заработал право на опасный штрафной. 24 канал.

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Это больше, чем просто футбол

Стандарт взялся исполнять 22-летний полузащитник "амстердамцев" Мохаммед Кудус. Футболист отлично использовал этот шанс и забил четвертый гол Аякса в этом поединке, сделав счет 4:0.

Кудус ознаменовался не только красотой гола, но и его празднованием. Мохаммед подбежал к углу поля, поднял футболку, под которой была майка с надписью: "Почивай с миром, Атсу".

Футболист Аякса посвятил гол погибшему после землетрясения Кристиану Атсу. Отметим, что Кристиан, как и Кудус, был уроженцем Ганы.

Видео гола и трогательное празднование взятия ворот от Кудуса можно посмотреть – по ссылке.

Напомним, что в СМИ дважды всплывала информация о спасении Атсу, но она оказалась неправдой. 18 февраля появилась информация, что бывшего нападающего Челси обнаружили, но, к сожалению, мертвым. Спасатели обнаружили его тело под завалами собственной квартиры.

Оба при жизни успели поиграть за родную сборную Ганы. В активе Атсу навсегда будет цифра в 60 сыгранных матчей за национальную команду. Кудус уже в свои 22 года провел за главную команду этой африканской страны 21 поединок.



Кудус посвятил гол погибшему Атсу / Фото AFP

Отметим еще один момент. Главный арбитр встречи должен был показать за почти снятую футболку желтую карточку для Кудуса, но не сделал этого. Судья заверил, что этот момент это больше, чем просто футбол.

Мохаммед Кудус забил свой 15-й гол в текущем сезоне в 30 сыгранных поединках. Также в его активе 3 ассиста.