Нива отбирает очки у Карпат, выстрадана победа Ингульца: результаты 9-го тура Первой лиги

Закончилась программа 9-го тура Первой лиги Украины сезона-2023/2024. Не обошлось без потерь баллов у лидеров.

Оба лидера групп провели свои матчи 24 сентября. Если Ингулец таки вырвал победу над Горняком-Спортом, то Карпаты потеряли очки на выезде против тернопольской Нивы, пишет 24 Канал.

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"Зелено-белые" снова потеряли очки в игре против Нивы, но уже в Тернополе

"Львы" расписали мировую 1:1 и снова потеряли победный результат в игре против Нивы, но уже не Бузовой. Подопечные Мирона Маркевича первыми размочили нули на табло. Уже на 6-й минуте прострел на дальней стойке замкнул Костенко, забивший уже во втором матче подряд.

Однако преимущество львовян продержалось всего две минуты. На 8-й счет в матче стал 1:1 благодаря удару Зиня. Футболисты Карпат апеллировали к лайнсмену. По их мнению, мяч полностью не пересек линию ворот Кожухара, который после пожара таки забрал мяч в свои руки.

Очень спорное взятие ворот, позволившее тернополянам украсть очки у лидера группы "А".

Карпаты закончили первый круг на вершине таблицы группы "А", набрав 23 балла. У второй Нивы Бузова – 19 очков. Тройку лидеров группы замыкает Эпицентр (12 пунктов).

Итоговые результаты игр 9-го тура группы "А":

Подолье – Буковина 1:1

Металлист – Хуст 0:3

Эпицентр – Нива Бузова 0:2

Агробизнес – Прикарпатье 1:1

Нива Тернополь – Карпаты 1:1

Клуб из Петрова выиграл победу благодаря пенальти

Что касается матча 9-го тура для Ингульца, то клуб из Петрова на зубах выиграл три выездных балла. Первая часть матча закончилась минимальной победой гостей 0:1 благодаря единственному голу от Богунова.

Во втором тайме Горняк-Спорт и Ингулец обменялись голами. Сначала хозяева сравняли цифры на табло после точного удара от Тузенко. Казалось, что матч закончится мировой 1:1, но иначе думали гости. На седьмой компенсированной минуте до поединка судья назначил пенальти и пользу Ингульца.

11-метровый принялся выполнять Кольцов и реализовал его. Ингулец на последних секундах взял три балла – 1:2.

Ингулец после 9 туров набрал 25 очков и опережает вторую Викторию на 7 пунктов (18 баллов). Третья Полтава получила 15 очков.

Результаты всех матчей 9-го тура группы "В":