18-летняя боксерша Жанетт Сапата умерла после тяжелого нокаута – пять дней она была в коме

Мексиканская боксерша Жанетт Сапата умерла после того, как она пять дней находилась в коме. Ее отправили в нокаут во время поединка. Девушке было 18 лет.

Жанетт Сапата приняла участие в боксерском поединке в субботу, 28 августа, в Монреале. Однако в четвертом раунде она была отправлена в нокаут.

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Нокаут был стоячий – ее соперница просто зажала в углу ринга, нанося один удар за другим. Поэтому судья решил остановить бой. К Сапате подошел ее тренер. И через несколько секунд у нее начались судороги. Боксершу положили на ринг, оказав ей первую медицинскую помощь.

После этого девушку госпитализировали. Ее состояние оценивалось как тяжелое, поэтому врачи приняли решение ввести ее в состояние медикаментозной комы.

Однако через пять дней, в четверг, 2 сентября, Сапата умерла в больнице.

Расследованием смерти девушки занялись местные правоохранители.

Организаторы боя заявили, что Сапата перед тем прошла медицинское обследование. Ведь в мае она тоже была отправлена в нокаут во время боя.