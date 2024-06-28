История дня: юная звезда сборной Испании успешно сдал школьные экзамены, находясь на Евро-2024

Вингер Барселоны Ламин Ямал запомнит нынешнее лето на всю жизнь. В свои 16 лет он его проводит чрезвычайно эффективно, успевая делать сразу несколько важных дел одновременно.

Юный футболист на турнире в Германии уже установил 2 исторических рекорда. Он стал самым молодым участником и ассистентом в истории чемпионатов Европы.

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Ямал успешно сдал школьные экзамены

Однако, кроме спортивных дел он также был вынужден заниматься и учебой, чтобы получить аттестат в школе. Он добросовестно готовился в течение подготовки к Евро-2024 и самого турнира.

Федерация футбола Испании посвятила этому даже отдельное видео. На нем Ламин Ямал делал задания и рассказывал о важности обучения для него.

Ямал на турнире готовился к школьным экзаменам: смотрите видео

И вот, 27 июня 16-летний футболист получил хорошие новости со своей школы. Юный талант справился уже с четвертым тестированием ESO, что позволило игроку получить диплом об общем среднем образовании.

Когда я сегодня пришел с тренировки, то узнал, что сдал экзамены. Напряжение спало!

– сообщил Ямал.

Он трогательно отреагировал на это известие, сразу позвонив маме и порадовал ее хорошим результатом. После ESO Ламину не обязательно продолжать обучение именно в Испании.

Теперь перед Ямалом встал выбор: продолжить обучение и в течение следующих двух лет получить полное среднее образование (и так далее по образовательным уровням) или же полностью сфокусироваться на футбольной карьере. Однако об этом он уже сможет подумать после окончания Евро-2024.

. На чемпионате Европы Ламин Ямал принял участие во всех трех матчах сборной Испании. Он записал в свой актив 1 ассист.

Напомним, что "Фурия Роха" выиграла все три матча в своей группе – против Хорватии, Италии и Албании. В 1/8 финала сборная Испании встретится с Грузией. Матч состоится 30 июня и начнется в 22:00.