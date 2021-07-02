14-летний украинец подписал контракт с испанским Леванте: фото
2 июля 2021 , 09:45Читати новину українською
Источник:инстаграм Марка Шпиры
14-летний украинский футболист Марк Шпира подписал контракт с испанским футбольным клубом Леванте.
Об этом сам футболист сообщил в своем инстаграме.
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Юный футболист отметил: "Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечте – только вперед!".
Интересно, что ранее мальчик выступал за детские команды каталонской Барселоны.
Заметим, недавно также другой 19-летний украинец Максим Кучерявый подписал контракт с клубом из Шотландии.