14-летний украинец подписал контракт с испанским Леванте: фото

14-летний украинский футболист Марк Шпира подписал контракт с испанским футбольным клубом Леванте.

Об этом сам футболист сообщил в своем инстаграме.

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Юный футболист отметил: "Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечте – только вперед!".

Интересно, что ранее мальчик выступал за детские команды каталонской Барселоны.

Заметим, недавно также другой 19-летний украинец Максим Кучерявый подписал контракт с клубом из Шотландии.