12-летний украинский шахматист стал призером международного турнира на Кипре

Юный киевлянин Игорь Самуненков блестяще выступил на международном турнире 2nd O. FI.S. 2021, завершившегося в кипрском городе Ларнака.

В соревновании участвовали 80 шахматистов, среди которых было 3 гроссмейстера и 15 мастеров. Наш 12-летний мальчик играл только со старшими и более опытными соперниками, тем не менее показал отличный результат – 8 очков из 9-ти возможных.

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В активе Самуненкова 7 побед (в том числе – над двумя гроссмейстерами) и 2 ничьи. Киевлянин поделил 1-2 места с польским мастером Мешко Мишом и только по дополнительному коэффициенту уступил сопернику и стал вторым.

Достижения Самуненкова