Старт Магучіх, бій Хижняка, виступ Терлюги: розклад Олімпіади-2020 на 5 серпня
4 серпня 2021 , 22:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У четвер, 5 серпня, відбудеться 13-й день XXXII літніх Олімпійських ігор. На старт вийде чимало українців. На трьох стартах наші спортсмени будуть боротися за золоті медалі. Розклад виступів – на Спорт24.
5 серпня буде розіграно 26 комплектів нагород. Українці можуть претендувати на декілька з них. Серед них Людмила Лузан (веслування на каное), Анджеліна Терлюга (карате), а також Олександр Хижняк (бокс).
До теми Олімпіада-2020: загальний медальний залік
Також в цей день свої виступи на Олімпіаді розпочинають стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Варто повболівати і за стрибунку з жердиною Марину Килипко, яка виступить у фіналі.
Календар виступів українців на Олімпіаді 5 серпня
- 3:10. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко.
- 3:44. Веслування на каное. 200 метрів. Людмила Лузан (фінал – 5:57).
- 4:05. Веслування на байдарках. 500 метрів. Марія Повх, Юлія Юрійчук (фінал – 6:29).
- 5:30. Боротьба. Василь Михайлов (до 74 кг), Олександр Хоцяновський (до 125 кг).
- 9:03. Бокс. Півфінал. Олександр Хижняк.
- 10:06. Велоспорт. Кейрін. Олена Старікова, Любов Басова (фінал – 11:45).
- 10:30. Сучасне п'ятиборство. Павло Тимошенко.
- 11:00. Карате. Анджеліка Терлюга. Чотири бої
- 13:00. Стрибки з жердиною. Марина Килипко.
- 13:30. Спортивна ходьба. 20 км. Іван Лосєв, Едуард Забуженко
- 13:37. Естафета 4x400 метрів. Жінки.