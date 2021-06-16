Перші матчі другого туру Євро-2020 і "з дитинства за Фінляндію": де дивитися поєдинки 16 червня

На чемпіонаті Європи з футболу-2020 у середу, 16 червня, відбудуться матчі шостого ігрового дня. Команди розпочнуть другий тур європейської першості.

Фінляндія – Росія, 16:00

Євро-2020 продовжиться матчем групи B між Фінляндією та Росією. Команди зустрінуться у Санкт-Петербурзі.

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Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок поєдинку о 16:00.

У букмекерській компанії Favbet фаворитом гри вважають все ж Росію, перемогу якої оцінюють коефіцієнтом 1,69. На перемогу фінів букмекери дають коефіцієнт 6,10 та коефіцієнт 3,65 на нічию.

Туреччина – Уельс, 19:00

У вечірній програмі Євро-2020 продовжаться матчі у групі А. У азейбарджанському Баку зустрінуться Туреччина та Уельс.

Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Фаворитом гри букмекери вважають турків, перемогу яких оцінюють коефіцієнтом 2,52. Шанси Уельсу виграти гру оцінені коефіцієнтом 3,26. Коефіцієнт 3,15 на нічию.

Італія – Швейцарія, 21:00

Центральним матчем 16 червня стане зустріч збірних Італії та Швейцаріїу рамках 2-го туру групи А. Поєдинок відбудеться у Римі на "Стадіо Олімпіко".

Стартовий свисток у гру пролунає о 22:00. Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2" та ТРК "Україна".

Букмекери називають Італію явним фаворитом гри, даючи на їх перемогу коефіцієнт 1,65. Якщо ж Швейцарія здійснить першу велику сенсацію та виграє гру – коефіцієнт 6,40. Нічию в поєдинку букмекери оцінили коефіцієнтом 3,90.