Розклад матчів Євро-2020: де дивитися поєдинки 12 червня

Після того, як Туреччина та Італія відкрили чемпіонат Європи, Євро-2020 продовжиться у суботу, 12 червня, матчами групи A та B.
Уельс – Швейцарія: 16:00
Збірні Уельсу та Швейцарії зустрінуться у Баку на "Олімпійському" стадіоні в рамках групи A. Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".
До теми Уельс чи Швейцарія: хто здобуде перемогу в другому матчі Євро-2020
- Фаворитом гри букмекери Favbet вважають Швейцарію, перемогу якої оцінюють коефіцієнтом 2,22. На звитягу валлійців коефіцієнт 4 та 3,05 – на нічию.
Данія – Фінляндія: 19:00
Данія, яка вдев'яте вийшла на чемпіонат Європи, у рідному Копенгагені на стадіоні "Паркен" прийме Фінляндію у групі B. Суперник України у відборі на ЧС-2022 дебютує на чемпіонаті Європи.
Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".
- Букмекери Favbet вважають Данію фаворитом гри. На їх перемогу коефіцієнт 1,46. Звитяга фінів оцінена коефіцієнтом 9,10, а нічия – 4,35.
Бельгія – Росія: 22:00
Бельгія та Росія зустрінуться у групі B у російському Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні. Бельгійці ніколи не програвали росіянам і вдруге поспіль зіграють на Євро.
Переглянути матч можна на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".
- Букмекери оцінили перемогу Бельгії коефіцієнтом 1,75. Шанси росіян здобути 3 очки оцінені коефіцієнтом 5,30. Нічия у грі – коефіцієнт 3,75.