Розклад матчів Динамо в Лізі чемпіонів: кияни стартують зустріччю з Бенфікою Яремчука
28 серпня 2021 , 10:20Читать новость на русском
Джерело:ФК Динамо
У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22. Своїх суперників у тому числі дізналася і найсильніша команда України за підсумками минулого сезону – київське Динамо.
27 серпня чини з УЄФА визначили календар матчів Динамо на груповій стадії. Колектив Мірчі Луческу потрапив у групу Е, де суперниками динамівців стали Баварія, Барселона і Бенфіка.
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Всі ігри "біло-синіх" у груповому етапі Ліги чемпіонів:
- 1 тур Динамо – Бенфіка – 14 вересня (22:00);
- 2 тур Баварія – Динамо – 29 вересня (22:00);
- 3 тур Барселона – Динамо – 20 жовтня (19:45);
- 4 тур Динамо – Барселона – 2 листопада (22:00);
- 5 тур Динамо – Баварія – 23 листопада (19:45);
- 6 тур Бенфіка – Динамо – 8 грудня (22:00).