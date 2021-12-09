Розкішний удар Костюк претендує на звання найкращого у сезоні: відео моменту

Відразу декілька ударів тенісисток претендують на звання найкращого у сезоні. Тут не обійшлось без українки Марти Костюк.

Дограла епізод до кінця

19-річна тенісистка з Києва змогла пробитись у фінальне голосування за звання "Найкращий удар сезону". Марта Костюк виділилась у матчі турніру WTA250, який відбувався у турецькому Стамбулі.

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У поєдинку проти росіянки Дарії Касаткіної українці вдалось добігти до надскладного м'яча. Костюк дістала його вже майже впритул до сітки та відправила красивим укороченим на сторону корту суперниці. Російська тенісистка не мала вже жодних шансів.

Саме цей удар Костюк раніше переміг у голосуванні у твітері на сторінці WTA. Уболівальники віддали українці 41% голосів. Цей турнір у Стамбулі став доволі успішним для Марти. Тенісистка дісталась півфіналу, де програла майбутній чемпіонці змагань з Румунії Сорані Кирстя.

Не єдиний матч за участю Костюк

Костюк займає 50-ту позицію у рейтингу WTA. Марта потрапила у попередній список учасниць основної сітки турніру Australian Open-2022.

Боротьбу українці нав'яжуть відразу чотири суперниці. Один із ударів опоненток був зроблений у матчі проти Костюк. Хоча Марта у тому розіграші робила куди космічніший удар, але він не став переможним на корті. Українка примудрилась пробити поміж ніг, перебуваючи до корту спиною. Цей постріл ледь не приніс перемогу Марті, але Сє Шувей із Тайваню потягнула удар.

Хто потрапив у голосування

Сє Шувей (1/32 турніру в Абу-Дабі)

Белінда Бенчіч (чвертьфінал в Аделаїді)

Б'янка Андреєску (1/16 змагань у Маямі)

Марта Костюк (1/16 стадія у Стамбулі)

Гарбінє Мугуруса (1/16 турніру у Римі)

Удар Марти Костюк, який претендує на перемогу: відео