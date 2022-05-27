Розкішний м'яч футболіста Зорі увійшов у топ-10 найкращих голів Ліги конференцій: відео шедевру

Рома забрала трофей першого в історії розіграшу Ліги конференцій. УЄФА підбиває підсумки єврокубкового турніру.

Відзнака від УЄФА

Асоціація визначила топ-10 найкращим авторів голів Ліги конференцій. Не обійшлось у цьому списку без представника луганської Зорі – Єгора Назарини.

До теми Рома забрала з-під носа у Феєнорда трофей Ліги конференцій: відеоогляд

УЄФА відзначила м'яч півзахисника у шостому турі групового раунду у ворота Буде/Глімта. Назарина гарматним пострілом з дальньої відстані зі штрафного вразив володіння норвежців. На 18-й хвилині Зоря повела у рахунку 1:0. На жаль, навіть такий розкішний стандарт від Назарини не дозволив луганському клубу святкувати перемогу. У другому таймі суперник зрівняв цифри на табло та розписав мирову з українцями (1:1).

Такий удар футболіста Зорі посів десяту позицію рейтингу.

Автором найкращого голу став гравець французького Марселю Дімітрі Паєт. Одразу за його спиною розташувались Максиміліан Віттек із Вітесса та Луїс Сіністерра з Феєнорда. Футболісти посіли друге та третє місця відповідно.

Топ-10 найкращих авторів голів

Дімітрі Паєт (Марсель) Максиміліан Віттек (Вітесс) Луїс Сіністерра (Феєнорд) Матан Озез (Маккабі Тель-Авів) Жорді Гомес (омонія) Едон Жегрова (Базель) Ніколо Дзаньоло (Рома) Лоренцо Пеллегріні (Рома) Лазарос Христодулопулос (Анортосіс) Єгор Назарина (Зоря)

Як Назарина забив у ворота Буде/Глімта: дивіться відео

Нагадаємо, що ту єврокубкову компанію Зоря закінчила якраз на стадії групового раунду. Луганський клуб посів третє місце у групі "С", здобувши 7 очок.

Кар'єра Єгора Назарини у Зорі