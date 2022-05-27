Розкішний м'яч футболіста Зорі увійшов у топ-10 найкращих голів Ліги конференцій: відео шедевру

27 травня 2022 , 19:40
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Джерело:

УЄФА

Рома забрала трофей першого в історії розіграшу Ліги конференцій. УЄФА підбиває підсумки єврокубкового турніру.

Відзнака від УЄФА

Асоціація визначила топ-10 найкращим авторів голів Ліги конференцій. Не обійшлось у цьому списку без представника луганської Зорі – Єгора Назарини.

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УЄФА відзначила м'яч півзахисника у шостому турі групового раунду у ворота Буде/Глімта. Назарина гарматним пострілом з дальньої відстані зі штрафного вразив володіння норвежців. На 18-й хвилині Зоря повела у рахунку 1:0. На жаль, навіть такий розкішний стандарт від Назарини не дозволив луганському клубу святкувати перемогу. У другому таймі суперник зрівняв цифри на табло та розписав мирову з українцями (1:1).

Такий удар футболіста Зорі посів десяту позицію рейтингу.

Автором найкращого голу став гравець французького Марселю Дімітрі Паєт. Одразу за його спиною розташувались Максиміліан Віттек із Вітесса та Луїс Сіністерра з Феєнорда. Футболісти посіли друге та третє місця відповідно.

Топ-10 найкращих авторів голів

  1. Дімітрі Паєт (Марсель)
  2. Максиміліан Віттек (Вітесс)
  3. Луїс Сіністерра (Феєнорд)
  4. Матан Озез (Маккабі Тель-Авів)
  5. Жорді Гомес (омонія)
  6. Едон Жегрова (Базель)
  7. Ніколо Дзаньоло (Рома)
  8. Лоренцо Пеллегріні (Рома)
  9. Лазарос Христодулопулос (Анортосіс)
  10. Єгор Назарина (Зоря)

Як Назарина забив у ворота Буде/Глімта: дивіться відео

Нагадаємо, що ту єврокубкову компанію Зоря закінчила якраз на стадії групового раунду. Луганський клуб посів третє місце у групі "С", здобувши 7 очок. 

Кар'єра Єгора Назарини у Зорі

  • Єгор Назарина виступає за луганську команду з кінця липня 2020 року. Футболіст змінив бельгійський Антверпен на одного з лідерів чемпіонату України.
  • У сезоні-2021/2022 провів 19 матчів, у яких забив 2 голи та зробив одну результативну передачу.
  • Його угода з Зорею розрахована до кінця червня 2023 року.
Автор: Софія Кулай