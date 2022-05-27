Розкішний м'яч футболіста Зорі увійшов у топ-10 найкращих голів Ліги конференцій: відео шедевру
Джерело:УЄФА
Рома забрала трофей першого в історії розіграшу Ліги конференцій. УЄФА підбиває підсумки єврокубкового турніру.
Відзнака від УЄФА
Асоціація визначила топ-10 найкращим авторів голів Ліги конференцій. Не обійшлось у цьому списку без представника луганської Зорі – Єгора Назарини.
До теми Рома забрала з-під носа у Феєнорда трофей Ліги конференцій: відеоогляд
УЄФА відзначила м'яч півзахисника у шостому турі групового раунду у ворота Буде/Глімта. Назарина гарматним пострілом з дальньої відстані зі штрафного вразив володіння норвежців. На 18-й хвилині Зоря повела у рахунку 1:0. На жаль, навіть такий розкішний стандарт від Назарини не дозволив луганському клубу святкувати перемогу. У другому таймі суперник зрівняв цифри на табло та розписав мирову з українцями (1:1).
Такий удар футболіста Зорі посів десяту позицію рейтингу.
Автором найкращого голу став гравець французького Марселю Дімітрі Паєт. Одразу за його спиною розташувались Максиміліан Віттек із Вітесса та Луїс Сіністерра з Феєнорда. Футболісти посіли друге та третє місця відповідно.
Топ-10 найкращих авторів голів
- Дімітрі Паєт (Марсель)
- Максиміліан Віттек (Вітесс)
- Луїс Сіністерра (Феєнорд)
- Матан Озез (Маккабі Тель-Авів)
- Жорді Гомес (омонія)
- Едон Жегрова (Базель)
- Ніколо Дзаньоло (Рома)
- Лоренцо Пеллегріні (Рома)
- Лазарос Христодулопулос (Анортосіс)
- Єгор Назарина (Зоря)
Як Назарина забив у ворота Буде/Глімта: дивіться відео
Нагадаємо, що ту єврокубкову компанію Зоря закінчила якраз на стадії групового раунду. Луганський клуб посів третє місце у групі "С", здобувши 7 очок.
Кар'єра Єгора Назарини у Зорі
- Єгор Назарина виступає за луганську команду з кінця липня 2020 року. Футболіст змінив бельгійський Антверпен на одного з лідерів чемпіонату України.
- У сезоні-2021/2022 провів 19 матчів, у яких забив 2 голи та зробив одну результативну передачу.
- Його угода з Зорею розрахована до кінця червня 2023 року.