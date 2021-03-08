"Розірвали" Європу: Зеленський і Кулеба емоційно привітали українських легкоатлеток

Українські спортсменки Марина Бех-Романчук, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко тріумфально виступили на чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2021 року. На трьох вони здобули два перших і одне друге місце

З визначним успіхом їх привітав Президент України Володимир Зеленський. До привітань долучився також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Українська перемога Магучіх – чемпіонка Європи зі стрибків у висоту, Геращенко – друга

Зеленський: "Пишаємося вами!"

"Щиро вітаю Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко з медалями на чемпіонаті Європи з легкої атлетики! Пишаємося вами!", – написав Володимир Зеленський у твіттері ввечері неділі, 7 березня.

Президент також відзначив 6 командне місце наших спортсменів, з чим привітав усю Україну.

Кулеба: "Simply the best!"

"Вітаю наших легкоатлеток, які просто-таки "розірвали" чемпіонат Європи! Simply the best! (з англійської – "просто найкращі"; ці слова також є назвою відомої пісні Тіни Тернер – 24 канал)", – написав у твіттері глава МЗС Дмитро Кулеба.

Досягнення українських спортсменок на чемпіонаті міністр одразу й перелічив:

Стрибки у довжину – золото Марини Бех-Романчук (6 метрів 92 сантиметри),

Стрибки у висоту – золото Ярослави Магучіх (з результатом у 2 метри),

Стрибки у висоту – срібло Ірини Геращенко (подолала 1,98 метра),

Та четверте місце Юлії Левченко у цій же дисципліні (взяла 1,94 метра).

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